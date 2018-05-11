Касаткина проиграла Квитовой в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0. Следующей соперницей Квитовой станет её соотечественница Каролина Плишкова. Ранее Мария Шарапова прокомментировала поражение от Кики Бертенс на турнире WTA в Мадриде.