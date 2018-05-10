Шарапова прокомментировала поражение от Бертенс на турнире WTA в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от голландки Кики Бертенс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

«После таких встреч понимаю, что мне ещё много над чем надо работать. Да, я могу вынести много позитивных моментов, но при этом мне надо быть к себе достаточно строгой. Должна ожидать от себя большего, только так можно прогрессировать», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Она отметила, что нельзя успокаивать себя после таких матчей.

«Конечно, было здорово обыграть трёх соперниц на пути к четвертьфиналу, но сегодня я потерпела поражение. Необходимо оценить сложившуюся ситуацию и начать всё заново», — добавила россиянка.

Ранее Шамиль Тарпищев назвал выход в четвертьфинал турнира в Мадриде неплохим результатом для Шараповой.