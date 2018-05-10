Тарпищев: выход в четвертьфинал турнира в Мадриде — это неплохой результат для Шараповой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

«Несомненно, выход в четвертьфинал — это неплохой результат для Марии, учитывая все обстоятельства. Ей надо сейчас наиграться, главное, чтобы не было травм. Я смотрел её игры, по качеству она играла очень прилично на грунте. Физически она выглядела очень хорошо. Если травм не будет, ясно, что она достаточно быстро войдёт в двадцатку», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что после попадания в топ-20 Шараповой будет легче играть на турнирах, поскольку она будет сеяной.

«В женском теннисе сейчас нет явного лидера. Если подготовка будет оптимальной, любая из десятки лучших может стать первой в мире. Марии по силам войти в эту десятку. Главное, повторюсь, чтобы не было травм», — добавил глава ФТР.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде.