Шарапова проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде
Россиянка Мария Шарапова уступила голландке Кики Бертенс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 3:6.
Следующей соперницей Бертенс станет француженка Каролин Гарсия.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Гарбинье Мугурусу в третьем круге турнира WTA в Мадриде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен