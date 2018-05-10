Шарапова проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова уступила голландке Кики Бертенс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

Следующей соперницей Бертенс станет француженка Каролин Гарсия.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Гарбинье Мугурусу в третьем круге турнира WTA в Мадриде.