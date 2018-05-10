Касаткина обыграла Мугурусу в третьем круге турнира WTA в Мадриде
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3.
В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова обыграла Кристину Младенович и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.
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