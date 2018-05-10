Касаткина обыграла Мугурусу в третьем круге турнира WTA в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3. В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Ранее сообщалось, что Мария Шарапова обыграла Кристину Младенович и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.