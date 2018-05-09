Шарапова обыграла Младенович и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4. Следующей соперницей Шараповой станет голландка Кики Бертенс. Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с турнира в Риме.