Шарапова обыграла Младенович и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Следующей соперницей Шараповой станет голландка Кики Бертенс.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с турнира в Риме.
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