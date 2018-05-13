«Суонси Сити» вылетел в Чемпионшип после семи лет пребывания в АПЛ

В матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии по футболу «Суонси Сити» на своём поле потерпел поражение от «Сток Сити» со счётом 1:2.

Набрав 33 очка, валлийский коллектив занял итоговое, 18-е место в турнирной таблице английского чемпионата и вылетел во второй дивизион.

В элите «Суонси Сити» выступал с сезона-2011/12 и дважды финишировал в верхней половине турнирной таблицы, став восьмым в 2015 году и девятым двумя сезонами ранее. Кроме того, в 2013 году команда выиграла Кубок английской лиги и завоевала право выступить в Лиге Европы.

Помимо «Суонси Сити», в Чемпионшип по итогам сезона также вылетели «Сток Сити» и «Вест Бромвич Альбион». Их места займут «Вулверхэмптон», «Кардифф Сити», а также победитель плей-офф, участие в котором принимают «Фулхэм», «Астон Вилла», «Мидлсбро» и «Дерби Каунти».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» первым в истории набрал 100 очков в чемпионате Англии по футболу.