«Арсенал» победил «Хаддерсфилд» в последнем матче Венгера на должности главного тренера

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Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Хаддерсфилд Таун» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал габонский форвард «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

По итогам заключительного тура «Арсенал» с 63 очками занял шестое место. «Хаддерсфилд» завершил сезон на 16-й строчке, набрав 37 баллов.

Этот матч стал последним для французского специалиста Арсена Венгера на должности главного тренера «Арсенала», который он возглавлял на протяжении 22 лет.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до чемпионата мира по футболу 2018 года.

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