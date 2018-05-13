Вернблум заявил, что решение об уходе из ЦСКА было самым тяжёлым в его жизни

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Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что решение об уходе из московского клуба было самым тяжёлым в его жизни.

«Решение покинуть ЦСКА было самым тяжёлым в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого фаната, каждого партнёра и сотрудника клуба, весь ЦСКА. У вас всегда будет особенное место в моем сердце. Я очень счастлив, что мы столького достигли вместе, — так много воспоминаний, так много трофеев», — написал Вернблум в своём Instagram.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года.

Ранее стало известно, что Вернблум и Миланов покинут ЦСКА по окончании сезона.

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