Вернблум заявил, что решение об уходе из ЦСКА было самым тяжёлым в его жизни

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что решение об уходе из московского клуба было самым тяжёлым в его жизни.

«Решение покинуть ЦСКА было самым тяжёлым в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого фаната, каждого партнёра и сотрудника клуба, весь ЦСКА. У вас всегда будет особенное место в моем сердце. Я очень счастлив, что мы столького достигли вместе, — так много воспоминаний, так много трофеев», — написал Вернблум в своём Instagram.

Публикация от Pontus Wernbloom (@wernbloom) 13 Май 2018 в 8:13 PDT

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года.

Ранее стало известно, что Вернблум и Миланов покинут ЦСКА по окончании сезона.