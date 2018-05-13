Тренер «Спартака» Каррера: хочешь выигрывать — жертвуй

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что 14 мая состоится встреча с руководством столичного клуба для подведения итогов сезона.

«Завтра у нас встреча с руководством. Всё обсудим, начнём закладывать фундамент на следующий год. Конечно, невыполненные задачи стали ударом по моему самолюбию. Но я не жалею ни о чём, перед собой я честен. Сделал всё, чтобы поднять «Спартак» как можно выше. Просто иногда получается, а иногда — нет», — сказал Каррера.

Он также рассказал, что в футбол нужно играть с запредельной самоотдачей.

«Спортивную злость нельзя натренировать. Она в сердце. Или есть, или нет. Это амбиции, они должны быть заложены в человеке изначально. Нельзя относиться безразлично к тому, чем ты занимаешься. В футболе никто не делает подарков. Хочешь выигрывать? Жертвуй! Многие не могут справиться с давлением, кто-то думает, что он настолько хорош, что выиграет всё что угодно. Когда я был футболистом, я знал свои возможности и тренировался на 300%, чтобы выигрывать!» — заявил Каррера.

Ранее Каррера взял вину на себя за поражение «Спартака» от «Динамо».