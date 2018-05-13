Главный тренер «Динамо» Хохлов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче РФПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Самое старое московское дерби. Этим всё сказано. Настраивались как на последний бой, всё, что планировали с игроками, получилось. Жаль, что не смогли забить ещё», — сказал Хохлов.

Он также сказал, что не был готов к тому, что команда могла попасть в стыковые матчи в случае равенства очков.

«Мы не просчитали, что в случае равенства пяти команд можем попасть в стыки. Но после появился дополнительный стимул, хотя настраивать дополнительно на «Спартак» никого не нужно было. Не следили за играми соперников. Когда зашли в раздевалку в перерыве, кто-то попытался сказать счёт, но я сразу попросил не делать этого», — заключил Хохлов.

Ранее «Динамо» обыграл «Спартак» в матче 30-го тура РФПЛ.