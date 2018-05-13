Экс-футболист «Зенита» прокомментировал расторжение контракта с Манчини

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал новость о том, что клуб расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини.

«Расторжение контракта — логичное завершение истории между Манчини и «Зенитом». Отставка напрашивалась давно, единственная загвоздка заключалась в финансах. Если Манчини действительно ушёл без компенсации, то стоит отдать ему должное и оценивать его как порядочного человека, не рвача», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

Экс-футболист команды подчеркнул, что ему трудно понять, какая мотивация сейчас может быть у футболистов «Зенита».

«Всем очевидно, что «Зенит» — серьёзный клуб, особенно по российским меркам, и люди, подписавшие с ним контракт, на мой взгляд, теряют мотивацию. Это беда не только последнего или предпоследнего года», — добавил Лепёхин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.