Салах признан лучшим футболистом АПЛ
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах удостоен награды лучшему игроку сезона-2017/18 в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Египтянин получил большинство голосов в результате опроса экспертов, капитанов клубов АПЛ и болельщиков.
В текущем сезоне он забил 31 гол и сделал девять голевых передач в 35 матчах.
Ранее Салах рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Месси.
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