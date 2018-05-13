Салах признан лучшим футболистом АПЛ

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Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах удостоен награды лучшему игроку сезона-2017/18 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Египтянин получил большинство голосов в результате опроса экспертов, капитанов клубов АПЛ и болельщиков.

В текущем сезоне он забил 31 гол и сделал девять голевых передач в 35 матчах.

Ранее Салах рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Месси.

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