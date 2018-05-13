Стрелковый союз России выдвинул кандидатуру Александра Попова на пост президента ОКР

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Стрелковый союз России выдвинул кандидатуру Александра Попова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Его многолетняя работа в исполкоме ОКР, а также в качестве председателя общественного совета при Министерстве спорта позволяют говорить о его знании реального состояния дел в российском спорте», — говорится в заявлении союза, опубликованном на официальном сайте.

В заявлении подчёркивается, что в нынешних реалиях и при имеющихся системных проблемах на должности президента ОКР нужен профессионал, способный решать вопросы не только внутри страны, но и на международном уровне, возвратив России статус сильной спортивной державы в международном олимпийском движении.

«Именно этим потенциалом и обладает Александр Попов», — отмечается в сообщении союза.

Выборы главы ОКР состоятся 29 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по плаванию Попов заявил о готовности баллотироваться в президенты ОКР.

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