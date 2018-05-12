Олимпийский чемпион по плаванию Попов заявил о готовности баллотироваться в президенты ОКР

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил, что готов выставить свою кандидатуру на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Главное сейчас заключается не в том, кто выдвинет мою кандидатуру, а в том, что сам я готов идти на выборы. В олимпийском движении я провёл достаточно длительное время, мне хорошо известны все внутренние проблемы, есть понимание, как выстраивать работу», — цитирует Попова РИА Новости.

Он также вспомнил слова своего тренера Геннадия Турецкого о том, что спортсмен должен быть готов включиться в борьбу в любой момент.

«Мой тренер Геннадий Турецкий любил повторять: «Если хочешь быть успешным в соревнованиях, ты должен быть готов быстро плыть в любое время суток». Я готов», — добавил легендарный пловец.

Попов является четырёхкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, 21-кратным чемпионом Европы по плаванию.

Ранее сообщалось, что Федерация фехтования России на выборах главы ОКР будет выдвигать кандидатуру первого вице-президента ОКР, четырёхкратного олимпийского чемпиона в фехтовании на саблях Станислава Позднякова.