Олимпийский чемпион по плаванию Попов заявил о готовности баллотироваться в президенты ОКР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил, что готов выставить свою кандидатуру на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Олимпийский чемпион по плаванию Попов заявил о готовности баллотироваться в президенты ОКР
  • Александр Попов
  • © ФАУ МО РФ ЦСКА

«Главное сейчас заключается не в том, кто выдвинет мою кандидатуру, а в том, что сам я готов идти на выборы. В олимпийском движении я провёл достаточно длительное время, мне хорошо известны все внутренние проблемы, есть понимание, как выстраивать работу», — цитирует Попова РИА Новости.

Он также вспомнил слова своего тренера Геннадия Турецкого о том, что спортсмен должен быть готов включиться в борьбу в любой момент.

«Мой тренер Геннадий Турецкий любил повторять: «Если хочешь быть успешным в соревнованиях, ты должен быть готов быстро плыть в любое время суток». Я готов», — добавил легендарный пловец.

Попов является четырёхкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, 21-кратным чемпионом Европы по плаванию.

Ранее сообщалось, что Федерация фехтования России на выборах главы ОКР будет выдвигать кандидатуру первого вице-президента ОКР, четырёхкратного олимпийского чемпиона в фехтовании на саблях Станислава Позднякова.

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