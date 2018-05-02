Федерация фехтования России выдвинет Позднякова на пост президента ОКР
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Александра Михайлова.
«Поздняков всегда был нашим выдвиженцем, мы будем продвигать его кандидатуру и дальше. Александр Дмитриевич Жуков за годы руководства сделал многое, он поднял ОКР на достаточно высокий уровень», — сказал Михайлов.
Он передал Жукову слова благодарности за его деятельность.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
Ранее Вяльбе призналась, что готова работать с любым президентом ОКР.