Федерация фехтования России выдвинет Позднякова на пост президента ОКР

Федерация фехтования России на выборах главы Олимпийского комитета России (ОКР) будет выдвигать кандидатуру первого вице-президента ОКР, четырёхкратного олимпийского чемпиона в фехтовании на саблях Станислава Позднякова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Александра Михайлова.

«Поздняков всегда был нашим выдвиженцем, мы будем продвигать его кандидатуру и дальше. Александр Дмитриевич Жуков за годы руководства сделал многое, он поднял ОКР на достаточно высокий уровень», — сказал Михайлов.

Он передал Жукову слова благодарности за его деятельность.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.

Ранее Вяльбе призналась, что готова работать с любым президентом ОКР.