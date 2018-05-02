Вяльбе призналась, что готова работать с любым президентом ОКР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что готова работать с любым человеком, который займёт пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Не раз говорила, что мы плывём в одной лодке и надо грести вёслами в одну сторону. Не надо делать акцент на том, что это будет за человек. Главное, чтобы это был хороший сотрудник, понимающий и любящий спорт», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что действующий президент ОКР Александр Жуков, который принял решение не участвовать в выборах на пост главы организации, всегда оказывал помощь ФЛГР.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.

Ранее Горшков заявил, что российский спорт достойно справлялся с трудностями благодаря Жукову.