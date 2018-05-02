Горшков: российский спорт достойно справлялся с трудностями благодаря Жукову
«Не буду вдаваться в детали и скажу, что при Александре Дмитриевиче Жукове был большой успех и отличное выступление на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В общем-то из той ситуации, в которую нас загнали наши западные партнёры уже при подготовке к Играм в Южной Корее, мы, по-моему, тоже достойно вышли», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
Ранее Екимов заявил, что решение Жукова не переизбираться на пост президента ОКР принято во благо спорта.