Горшков: российский спорт достойно справлялся с трудностями благодаря Жукову

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, который принял решение не участвовать в очередных выборах главы организации, помог российскому спорту достойно решить многие проблемы.

«Не буду вдаваться в детали и скажу, что при Александре Дмитриевиче Жукове был большой успех и отличное выступление на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В общем-то из той ситуации, в которую нас загнали наши западные партнёры уже при подготовке к Играм в Южной Корее, мы, по-моему, тоже достойно вышли», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.

Ранее Екимов заявил, что решение Жукова не переизбираться на пост президента ОКР принято во благо спорта.