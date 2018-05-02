Екимов считает, что решение Жукова не переизбираться на пост президента ОКР принято во благо спорта

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает, что решение главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не переизбираться на новый срок принято во благо спорта.

«Александр Дмитриевич принял решение во благо нашего спорта, решив не совмещать посты. Для нас очень важно, чтобы на его место пришёл сейчас кандидат, который понимает всю ситуацию перед Играми в Токио и всю проблематику спорта», — приводит слова Екимова РИА Новости.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.

Ранее Шляхтин заявил, что Жуков всегда был рядом с ВФЛА в самые тяжёлые моменты.

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