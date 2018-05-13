Российский боец Эмеев победил Мину на турнире UFC 224

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев одержал победу над бразильцем Альберто Миной на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224, который проходит в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает ТАСС. Поединок прошёл в среднем весе. Все трое судей единогласно отдали победу российскому спортсмену. Для 30-летнего Эмеев этот бой стал вторым в UFC. Ранее сообщалось, что россиянин Олейник победил Альбини на турнире UFC 224.