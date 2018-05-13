Российский боец Эмеев победил Мину на турнире UFC 224

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Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев одержал победу над бразильцем Альберто Миной на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224, который проходит в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает ТАСС.

Поединок прошёл в среднем весе. Все трое судей единогласно отдали победу российскому спортсмену.

Для 30-летнего Эмеев этот бой стал вторым в UFC.

Ранее сообщалось, что россиянин Олейник победил Альбини на турнире UFC 224.

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