Россиянин Олейник победил Альбини на турнире UFC 224
Российский тяжеловес Алексей Олейник оказался сильнее бразильца Жуниора Альбини на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224.
В первом раунде россиянин провёл приём «удушение Иезекииля», который принёс ему победу.
Для Олейника она стала 56-й в 67-и поединках в рамках смешанных единоборств.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал, кто станет следующим чемпионом UFC из России.
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