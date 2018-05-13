Россиянин Олейник победил Альбини на турнире UFC 224

Российский тяжеловес Алексей Олейник оказался сильнее бразильца Жуниора Альбини на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224.

В первом раунде россиянин провёл приём «удушение Иезекииля», который принёс ему победу.

Для Олейника она стала 56-й в 67-и поединках в рамках смешанных единоборств.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, кто станет следующим чемпионом UFC из России.