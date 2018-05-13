«Виннипег» обыграл «Вегас» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

«Виннипег Джетс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Дастин Бафлин (2-я минута), Патрик Лайне (7-я минута), Йоэл Армия (8-я минута) и Марк Шайфли (30-я минута). Последний раз три гола в первые восемь минут в финале конференции забивал «Чикаго Блэкхоукс» в матче с «Калгари Флэймз» в 1989 году.

У проигравших отличились Брэйден Макнэбб (9-я минута) и Вильям Карлссон (36-я минута).

Счёт в серии по четырёх побед — 1:0 в пользу «Виннипега». Следующий матч между командами состоится 15 мая.

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