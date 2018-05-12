Овечкин прокомментировал победу над «Тампой» в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы сегодня хорошо начали, не дали им пространства и возможности для бросков. Повели 4:0, в конце чуть расслабились, заработали ненужное удаление. Но, слава богу, выиграли», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Он отметил высокую самоотдачу всех хоккеистов «Вашингтона», начиная с вратаря Брэйдена Холтби и заканчивая всеми остальными.

«Мы поняли, что нам просто нужно правильно играть. Неважно, какой идёт раунд, но можно видеть нашу самоотдачу, начиная с Холтби и заканчивая всеми остальными. Все были заряжены», — заявил Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ.

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