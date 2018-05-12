Овечкин прокомментировал победу над «Тампой» в плей-офф НХЛ
«Мы сегодня хорошо начали, не дали им пространства и возможности для бросков. Повели 4:0, в конце чуть расслабились, заработали ненужное удаление. Но, слава богу, выиграли», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.
Он отметил высокую самоотдачу всех хоккеистов «Вашингтона», начиная с вратаря Брэйдена Холтби и заканчивая всеми остальными.
«Мы поняли, что нам просто нужно правильно играть. Неважно, какой идёт раунд, но можно видеть нашу самоотдачу, начиная с Холтби и заканчивая всеми остальными. Все были заряжены», — заявил Овечкин.
Ранее сообщалось, что Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ.