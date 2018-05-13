Главный тренер сборной Швейцарии: горд своей командой, они сражались до самого конца

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании

«Россияне были сильнее нас сегодня. Российские хоккеисты играли на высоких скоростях, дисциплинированно. Они оказывали давление, что создавало нам проблему по выходу из обороны», — приводит слова Фишера РИА Новости.

Он отметил, что его команда хорошо провела второй период и могла сравнять счёт.

«Но когда забили, тут же пропустили в ответ. Я горд своей командой, они сражались до самого конца с такой мощной и опасной сборной, как Россия», — добавил тренер.

Ранее Владислав Третьяк назвал «валидольным» матч Россия — Швейцария на ЧМ по хоккею.