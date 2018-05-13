Главный тренер сборной Швейцарии: горд своей командой, они сражались до самого конца
«Россияне были сильнее нас сегодня. Российские хоккеисты играли на высоких скоростях, дисциплинированно. Они оказывали давление, что создавало нам проблему по выходу из обороны», — приводит слова Фишера РИА Новости.
Он отметил, что его команда хорошо провела второй период и могла сравнять счёт.
«Но когда забили, тут же пропустили в ответ. Я горд своей командой, они сражались до самого конца с такой мощной и опасной сборной, как Россия», — добавил тренер.
Ранее Владислав Третьяк назвал «валидольным» матч Россия — Швейцария на ЧМ по хоккею.