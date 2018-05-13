Хоккеист Яковлев: мы ожидали тяжёлый матч со швейцарцами

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Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал победу над командой Швейцарии в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

 «Швейцарцы в последние годы показывают очень приличный хоккей, у них сильный чемпионат, так что мы ожидали тяжёлый матч. Темп игры сегодня был такой же, как в матче с Чехией. Просто у чехов больше мастеров», — приводит слова Sport24.

Он также объяснил причину более пассивной игры в третьем периоде, когда счёт был 3:1. 

«Это главная наша ошибка. Тренеры просили сыграть агрессивнее, говорили играть в зоне соперника, действовали больше на сохранение», — добавил хоккеист.

Ранее Кирилл Капризов назвал команду Швейцарии хорошей и быстрой.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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