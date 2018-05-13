Капризов: хорошая команда у швейцарцев, быстрая очень

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу над командой Швейцарии в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

«Хорошая команда у швейцарцев, быстрая очень. Ненужное удаление в конце игры. Не повезло, что пропустили, а так в целом нормально. Не думаю, что, ведя со счётом 3:1, стали играть по счёту. Старались так же играть», — приводит слова Капризова Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России победила команду Швейцарии на чемпионате мира по хоккею.