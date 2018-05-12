Сборная России победила команду Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

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Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 4:3.

Первый период прошёл без голов.

На 23-й минуте Кирилл Капризов открыл счёт матча, удачно сыграв на добивании. Швейцарцы отыгрались на 27-й минуте — шайба в активе Рамона Унтерзандера. Но уже спустя минуту Россию вновь вывел вперёд Евгений Дадонов, а на 39-й минуте Никита Нестеров удвоил преимущество россиян.

На 52-й минуте Свен Андригетто сократил отставание швейцарцев.

Михаил Григоренко на 57-й минуте вновь увеличил отрыв российской команды от соперников, но уже на 59-й минуте швейцарцы, играя без голкипера, смогли снова сократить отставание. Шайба в активе Гаэтана Хаса.

Следующим соперником сборной России станет команда Словакии, а швейцарцы встретятся со шведами.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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