Гусев: у сборной России сразу появились моменты, надо было их ещё в начале реализовывать

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Нападающий сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями от победы над командой Швейцарии в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании, который стал для него первым на турнире.

«Первые два периода хорошо провёл, было достаточно легко. В третьем периоде, к сожалению, тяжелее стало, а в остальном — всё отлично. У нас сразу появились моменты, надо было их ещё в начале реализовывать, тогда игра бы попроще сложилась», — приводит слова Гусева Sport24.

Он отметил, что Швейцария стала для него подходящей командой для того, чтобы войти в игровой тонус.

«Чем раньше я бы вышел на лёд в составе сборной, тем проще в дальнейшем. Швейцарцы хорошо накатывались, играли жёстко, нам было тяжеловато в их зоне моменты создавать. Мне перед чемпионатом было важнее всего поправить здоровье, чтобы в дальнейшем решения принимали уже тренеры. Сейчас с самочувствием всё хорошо», — добавил хоккеист.

Ранее Кирилл Капризов назвал команду Швейцарии хорошей и быстрой.

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