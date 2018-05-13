Хоккеист Григоренко: швейцарцы — молодцы, но мы выиграли и идём дальше

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Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал победу над командой Швейцарии в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

«Мы знали, что Швейцария такой тяжёлый соперник. Они и с чехами поборолись. Швейцарцы — молодцы, но мы выиграли и идём дальше. Рад, что забросил шайбу! Конечно, содержание игры могло быть получше. Но третий период нормально провёл. Когда счёт был 3:1, уже доигрывали, за это и поплатились. Но удачно забили четвёртый гол», — приводит слова Григоренко «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что сборная России победила команду Швейцарии на чемпионате мира по хоккею.

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