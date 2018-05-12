Сборная России выигрывает у Швейцарии после второго периода матча ЧМ по хоккею

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Сборная России со счётом 3:1 выигрывает у команды Швейцарии по итогам второго периода пятого матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Автором первого гола на 23-й минуте матча стал Кирилл Капризов.

На 27-й минуте Рамон Унтерзандер сравнял счёт, но спустя минуту Евгений Дадонов вновь вывел сборную России вперёд.

За три секунды до финальной сирены преимущество россиян удвоил Никита Нестеров.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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