Сборная России выигрывает у Швейцарии после второго периода матча ЧМ по хоккею

Сборная России со счётом 3:1 выигрывает у команды Швейцарии по итогам второго периода пятого матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Автором первого гола на 23-й минуте матча стал Кирилл Капризов. На 27-й минуте Рамон Унтерзандер сравнял счёт, но спустя минуту Евгений Дадонов вновь вывел сборную России вперёд. За три секунды до финальной сирены преимущество россиян удвоил Никита Нестеров. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.