Сборные России и Швейцарии завершили вничью первый период матча ЧМ по хоккею
Сборные России и Швейцарии по хоккею завершили вничью первый период шестого матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
По итогам первых 20 минут встречи счёт — 0:0.
Российские хоккеисты нанесли пять бросков по воротам швейцарцев и выиграли семь вбрасываний.
Швейцарцы ответили пятью бросками и выиграли пять вбрасываний.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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