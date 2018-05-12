Сборные России и Швейцарии завершили вничью первый период матча ЧМ по хоккею

Сборные России и Швейцарии по хоккею завершили вничью первый период шестого матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

По итогам первых 20 минут встречи счёт — 0:0. Российские хоккеисты нанесли пять бросков по воротам швейцарцев и выиграли семь вбрасываний. Швейцарцы ответили пятью бросками и выиграли пять вбрасываний. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.