Южный обыграл Фритца и сыграет в финале квалификации турнира ATP в Риме
Россиянин Михаил Южный одержал победу над американцем Тейлором Фритцем в первом матче квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
За право сыграть в основной сетке турнира в Риме Южный посоревнуется с тунисцем Малеком Жазири.
Ранее сообщалось, что Евгений Донской проиграл Жазири в первом матче квалификации турнира ATP в Риме.
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