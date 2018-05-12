Донской проиграл Жазири в первом матче квалификации турнира ATP в Риме

Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от представителя Туниса Малека Жазири в первом матче квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2. Следующим соперником Жазири за попадание в основную сетку турнира станет либо россиянин Михаил Южный, либо американец Тейлор Фриц. Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль потеряет лидерство в мировом рейтинге после поражения на турнире в Мадриде.