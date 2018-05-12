«Гамбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги

«Гамбург» впервые в истории Бундеслиги покинет высший дивизион чемпионата Германии по футболу.

Это произошло несмотря на домашнюю победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в 34-м туре Бундеслиги, поскольку параллельно встрече «Вольфсбург» разгромил «Кёльн», потерявший шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе ещё в конце апреля, и поднялся в зону стыковых матчей.

«Гамбург» оставался единственным клубом, игравшим во всех сезонах Бундеслиги со времени её создания в 1963 году.

Ранее сообщалось, что «Хоффенхайм» обыграл дортмундскую «Боруссию» и впервые в истории занял третье место по итогам сезона в Бундеслиге.