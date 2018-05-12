«Хоффенхайм» обыграл «Боруссию» и впервые в истории занял третье место по итогам сезона в Бундеслиге

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«Хоффенхайм» на своём поле одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победу команде из Зинсхайма принесли голы Анрея Крамарича, Адама Салаи и Павла Кажержабека.

«Боруссия» ответила голом Марко Ройса.

По итогам заключительного тура Бундеслиги, благодаря победе «Хоффенхайм» поднялся на третье место, что является лучшим результатом клуба в его истории, опередив «Боруссию», занявшую четвёртое место. Оба клуба наряду с чемпионом Бундеслиги «Баварией» и занявшим второе место «Шальке» будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес завершит карьеру в конце сезона.

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