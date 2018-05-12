Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ со Швейцарией

Пресс-служба сборной России по хоккею объявила состав команды на шестой матч группового этапа чемпионата мира 2018 года со Швейцарией.

💣 Никита Гусев выйдет на игру со Швейцарией в составе "олимпийской" тройки с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым! Прямая трансляция матча начнётся в 21:15 на «Матч ТВ», подробности игры в нашем твиттере. pic.twitter.com/7am9t6Z6Ig — Хоккей России (@russiahockey) 12 мая 2018 г. Матч состоится 12 мая. Начало встречи — в 21:15 мск. Ранее старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказал своё мнение о ближайшем сопернике на чемпионате мира — сборной Швейцарии.