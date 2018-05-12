Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ со Швейцарией

Короткая ссылка
Пресс-служба сборной России по хоккею объявила состав команды на шестой матч группового этапа чемпионата мира 2018 года со Швейцарией.

Матч состоится 12 мая. Начало встречи — в 21:15 мск.

Ранее старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказал своё мнение о ближайшем сопернике на чемпионате мира — сборной Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных