Каррера ещё не решил, кто сыграет вместо травмированного Селихова в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ещё не определился, кто из голкиперов сыграет в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Динамо» вместо получившего серьёзную травму Александра Селихова.

«Мне очень жаль, что Селихов получил травму, особенно учитывая, что он мог поехать на чемпионат мира. У нас есть два вратаря. Кто из них сыграет завтра, я пока не знаю», — приводит слова Карреры Sport24.

Он отметил, что считает незаслуженной критику в адрес другого вратаря команды, Артёма Реброва, которая появилась после травмы Селихова.

«Все ошибаются. Естественно, ошибки вратаря более заметны. Но ошибаются и форварды, не реализующие по семь-восемь моментов. Но это не так заметно, потому что игра завершается со счётом 0:0 и все об этом забывают. Напомню, что в прошлом сезоне Ребров был основным вратарём чемпионского состава», — добавил итальянский специалист.

Третьим голкипером «Спартака» помимо Селихова и Реброва является Александр Максименко.

Ранее стало известно, что Денис Глушаков и Педро Роша не сыграют в матче 30-го тура РФПЛ с «Динамо».