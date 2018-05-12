Тренер Клевцов поделился мнением насчёт третьего места Шубенкова на этапе Бриллиантовой лиги

Тренер Сергей Клевцов высказал мнение насчёт выступления своего подопечного Сергея Шубенкова, который стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае.

«Я никогда не сужу о результате и состоянии дел по первому старту. Всё можно отследить только в динамике, реальную оценку смогу дать только после трёх-четырёх стартов. Доволен, что начали соревновательный сезон, скоростям тоже рад, результат показал, что работали верно», — приводит слова Клевцова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Тренер также добавил, что существуют проблемы с разгоном, над чем, собственно, они с Шубенковым и будут работать.

Ранее Шубенков занял третье место в забеге на 110 метров с барьерами на втором этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае.