Россиянин Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае

Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место в забеге на 110 метров с барьерами на втором этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае.

Россиянин показал время 13,27 секунды. Победу одержал представитель Ямайки Омар Маклауд (13,16 секунды), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17 секунды). Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на втором этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Шанхае.