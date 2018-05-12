Россиянин Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место в забеге на 110 метров с барьерами на втором этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае.

Россиянин показал время 13,27 секунды.

Победу одержал представитель Ямайки Омар Маклауд (13,16 секунды), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17 секунды).

Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на втором этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Шанхае.

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