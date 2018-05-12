Кошечкин займёт место в воротах сборной России по хоккею в матче со Швейцарией

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Голкипер Василий Кошечкин займёт место в воротах сборной России в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года со сборной Швейцарии.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на старшего тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.

Кошечкин пропустил четыре шайбы в предыдущем матче российской команды против сборной Чехии.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков выразил мнение, что не самая яркая игра нападающего сборной России Кирилла Капризова на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Дании, связана с психологической усталостью.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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