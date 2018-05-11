Эксперт назвал причину не самой яркой игры Капризова на ЧМ по хоккею
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«Капризов уже наигрался в этом сезоне. Кирилл делает всё, что можно, но у него накопилась психологическая усталость. Слишком тяжёлым получился сезон у молодого парня. Кроме того, его партнёры тоже действуют не лучшим образом. Они должны взять на себя часть ответственности за не самую яркую игру Капризова, к которой не привыкли болельщики и тренеры», — цитирует эксперта «Чемпионат».
Ранее Капризов прокомментировал поражение сборной России в матче группового раунда ЧМ по хоккею с командой Чехии.