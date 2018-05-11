Эксперт назвал причину не самой яркой игры Капризова на ЧМ по хоккею

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков выразил мнение, что не самая яркая игра нападающего сборной России Кирилла Капризова на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Дании, связана с психологической усталостью.

«Капризов уже наигрался в этом сезоне. Кирилл делает всё, что можно, но у него накопилась психологическая усталость. Слишком тяжёлым получился сезон у молодого парня. Кроме того, его партнёры тоже действуют не лучшим образом. Они должны взять на себя часть ответственности за не самую яркую игру Капризова, к которой не привыкли болельщики и тренеры», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Ранее Капризов прокомментировал поражение сборной России в матче группового раунда ЧМ по хоккею с командой Чехии.