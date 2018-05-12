Президент «Локомотива» рассказал, как относится к скандированию своего имени болельщиками

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как относится к скандированию своего имени болельщиками.

«Меня это смущает. Я очень благодарен болельщикам, они огромные молодцы, поддерживают нас даже на дальних выездах. Та атмосфера, которую они создали на последнем матче, вдохновляла игроков не меньше, чем работа клуба и тренерского штаба», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью RT.

По его мнению, болельщики железнодорожников внесли огромный вклад в победу команды на чемпионате России по футболу сезона-2017/18.

«С уверенностью можно сказать, что наши поклонники — огромная часть успеха «Локомотива», — заявил Геркус.

Ранее он обозначил задачи, которые стоят перед командой на следующий сезон.

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