Президент «Локомотива» Геркус рассказал, какие задачи стоят перед командой в следующем сезоне
«Такой большой клуб, как «Локомотив», всегда ставит перед собой самые высокие цели. Но в чемпионате играют сильнейшие команды: «Спартак», ЦСКА и «Зенит», — поэтому говорить о первом месте в турнирной таблице на постоянной основе было бы неправильно и достаточно рискованно. Надо быть реалистами и понимать, что каждый из перечисленных мной соперников может достойно себя проявить. Поэтому наша цель — быть в призёрах», — заявил Геркус в эксклюзивном интервью RT.
В нынешнем сезоне «Локомотив» впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу.
Ранее Геркус поздравил главного тренера команды Юрия Сёмина с 71-м днём рождения.