Президент «Локомотива» Геркус рассказал, какие задачи стоят перед командой в следующем сезоне

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус обозначил задачи, которые стоят перед командой на следующий сезон.

«Такой большой клуб, как «Локомотив», всегда ставит перед собой самые высокие цели. Но в чемпионате играют сильнейшие команды: «Спартак», ЦСКА и «Зенит», — поэтому говорить о первом месте в турнирной таблице на постоянной основе было бы неправильно и достаточно рискованно. Надо быть реалистами и понимать, что каждый из перечисленных мной соперников может достойно себя проявить. Поэтому наша цель — быть в призёрах», — заявил Геркус в эксклюзивном интервью RT.

В нынешнем сезоне «Локомотив» впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу.

Ранее Геркус поздравил главного тренера команды Юрия Сёмина с 71-м днём рождения.