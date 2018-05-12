В сборной Бразилии рассказали о ходе восстановления Неймара после травмы

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Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар, восстанавливающийся после операции на ноге, может приступить к тренировкам уже на следующей неделе.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на врача бразильской сборной Родриго Ласмара.

По словам специалиста, процесс восстановления Неймара проходит успешно, а точные сроки возвращения 26-летнего форварда в строй будут определены по результатам медицинского обследования, запланированного на субботу, 12 мая.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 30 официальных матчах в составе ПСЖ, в которых отличился 28 забитыми мячами.

Ранее в ПСЖ рассказали о вероятности продажи Неймара в ближайшее трансферное окно.

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