В сборной Бразилии рассказали о ходе восстановления Неймара после травмы
Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на врача бразильской сборной Родриго Ласмара.
По словам специалиста, процесс восстановления Неймара проходит успешно, а точные сроки возвращения 26-летнего форварда в строй будут определены по результатам медицинского обследования, запланированного на субботу, 12 мая.
В текущем сезоне Неймар принял участие в 30 официальных матчах в составе ПСЖ, в которых отличился 28 забитыми мячами.
Ранее в ПСЖ рассказали о вероятности продажи Неймара в ближайшее трансферное окно.