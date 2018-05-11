Хоккеист Береглазов: не время переживать из-за поражения от Чехии

Защитник сборной России по хоккею Алексей Береглазов рассказал о ближайшей задаче национальной команды на чемпионате мира в Дании.

«Не время переживать из-за поражения от Чехии, надо нам занимать первое место в группе всё равно, никто эту задачу не снимал», — приводит слова Береглазова РИА Новости.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что в матче со Швейцарией нужно исключить ошибки, допущенные в игре с Чехией.