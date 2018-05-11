В «Спартаке» сообщили, что Селихову потребуется операция
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что голкиперу команды Александру Селихову, получившему серьёзную травму, потребуется операция.
Проведённое медобследование подтвердило первоначальный диагноз — «полный разрыв ахиллова сухожилия».
Операция пройдёт 14 мая в Италии.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что травма Селихова стала для него «негативным сюрпризом» перед объявлением состава сборной России.
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