В «Спартаке» сообщили, что Селихову потребуется операция

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что голкиперу команды Александру Селихову, получившему серьёзную травму, потребуется операция.

Проведённое медобследование подтвердило первоначальный диагноз — «полный разрыв ахиллова сухожилия».

Операция пройдёт 14 мая в Италии.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что травма Селихова стала для него «негативным сюрпризом» перед объявлением состава сборной России.