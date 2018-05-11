Роналду станет исполнительным продюсером сериала о женском футболе

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выступит в роли исполнительного продюсера телесериала о женском футболе.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По информации издания, социальная сеть Facebook сделала заказ на футбольную драму, в который исполнительным продюсером должен стать Роналду. Действие сериала развернётся вокруг школьной команды в штате Нью-Йорк.

«В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи. Для меня стать исполнительным продюсером сериала — потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован», — сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием.