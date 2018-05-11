В сети появилось видео с аварией российского пилота, не попавшей в эфир

Одни из болельщиков, посетивших первый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии, опубликовал видеозапись аварии с участием российского пилота Матевоса Исаакяна, выступающего за команду SMP Racing.

Авария произошла в повороте Eau Rouge по ходу финального часа марафона «6 часов Спа».

На записи, опубликованной в YouTube видно, как пилот на полной скорости выехал за пределы трассы после чего его болид взлетел в воздух и перевернулся.

Данный эпизод не попал в эфир трансляции.

Исаакян в результате инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что внук двукратного чемпиона «Формулы-1» госпитализирован с подозрением на переломы обеих ног.