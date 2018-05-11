В сети появилось видео с аварией российского пилота, не попавшей в эфир
Авария произошла в повороте Eau Rouge по ходу финального часа марафона «6 часов Спа».
На записи, опубликованной в YouTube видно, как пилот на полной скорости выехал за пределы трассы после чего его болид взлетел в воздух и перевернулся.
Данный эпизод не попал в эфир трансляции.
Исаакян в результате инцидента не пострадал.
Ранее сообщалось, что внук двукратного чемпиона «Формулы-1» госпитализирован с подозрением на переломы обеих ног.