Внук двукратного чемпиона «Формулы-1» госпитализирован с подозрением на переломы обеих ног

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Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди госпитализирован после аварии во время квалификации первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии.

Инцидент произошёл на повороте Eau Rouge на легендарной трассе Спа-Франкоршам. Пьетро Фиттипальди, являющийся внуком двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди, потерял контроль над машиной и на полной скорости врезался в защитное ограждение.

Как сообщает Motorsport, со ссылкой на организаторов соревнований, 21-летний гонщик оставался в сознании и был доставлен в госпиталь с подозрением на переломы обоих ног. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что американский гонщик был отстранён от выступлений в NASCAR из-за положительного теста на наркотики.

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