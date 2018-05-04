Внук двукратного чемпиона «Формулы-1» госпитализирован с подозрением на переломы обеих ног

Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди госпитализирован после аварии во время квалификации первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии.

Инцидент произошёл на повороте Eau Rouge на легендарной трассе Спа-Франкоршам. Пьетро Фиттипальди, являющийся внуком двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди, потерял контроль над машиной и на полной скорости врезался в защитное ограждение.

Как сообщает Motorsport, со ссылкой на организаторов соревнований, 21-летний гонщик оставался в сознании и был доставлен в госпиталь с подозрением на переломы обоих ног. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

VIDEO: Fittipaldi big crash in Qualifying. He hit the tire barriers hard at Eau Rouge. #6hSpapic.twitter.com/cjI6YhNeIY — F1Writers™ (@f1writers) 4 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что американский гонщик был отстранён от выступлений в NASCAR из-за положительного теста на наркотики.