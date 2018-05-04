Внук двукратного чемпиона «Формулы-1» госпитализирован с подозрением на переломы обеих ног
Инцидент произошёл на повороте Eau Rouge на легендарной трассе Спа-Франкоршам. Пьетро Фиттипальди, являющийся внуком двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди, потерял контроль над машиной и на полной скорости врезался в защитное ограждение.
Как сообщает Motorsport, со ссылкой на организаторов соревнований, 21-летний гонщик оставался в сознании и был доставлен в госпиталь с подозрением на переломы обоих ног. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.
VIDEO: Fittipaldi big crash in Qualifying. He hit the tire barriers hard at Eau Rouge. #6hSpapic.twitter.com/cjI6YhNeIY— F1Writers™ (@f1writers) 4 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что американский гонщик был отстранён от выступлений в NASCAR из-за положительного теста на наркотики.