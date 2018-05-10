Российский гроссмейстер Васюков скончался на 86-м году жизни

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Известный российский гроссмейстер и шахматный тренер Евгений Васюков скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).

Причины смерти гроссмейстера не уточняются.

Васюков выиграл более 50 соревнований, 11 раз участвовал в чемпионатах СССР, на его счету победы на турнирах в Маниле, Рейкьявике, Афинах, Варне, Берлине и других городах. Он также был тренером студенческой сборной СССР и олимпийской сборной Венгрии, тренером-консультантом 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, Виктора Корчного, Михаила Таля, Ефима Геллера и других известных шахматистов.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин сохранил девятое место в рейтинге ФИДЕ.

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