Российский гроссмейстер Васюков скончался на 86-м году жизни
Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).
Причины смерти гроссмейстера не уточняются.
Васюков выиграл более 50 соревнований, 11 раз участвовал в чемпионатах СССР, на его счету победы на турнирах в Маниле, Рейкьявике, Афинах, Варне, Берлине и других городах. Он также был тренером студенческой сборной СССР и олимпийской сборной Венгрии, тренером-консультантом 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, Виктора Корчного, Михаила Таля, Ефима Геллера и других известных шахматистов.
Ранее сообщалось, что Сергей Карякин сохранил девятое место в рейтинге ФИДЕ.